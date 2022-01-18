РИАМО - 18 янв. Автомобилистам стоит пересесть по возможности на общественный транспорт из-за снегопада в Московской области. На самые загруженные маршруты выведены дополнительно 100 автобусов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Снег в Подмосковье идет весь день и будет идти еще долго. Ситуация не рядовая – с 6 утра сотрудники дорожных и коммунальных служб работают в усиленном режиме, расчищают завалы. У многих даже нет времени на отдых, а работы предстоит еще много», — написал Воробьев во «ВКонтакте».

Он призвал поддержать коммунальщиков и сотрудников дорожных служб и проявить терпение. Все сугробы обязательно уберут.

Губернатор также призвал автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, а по возможности — пересесть на автобус или МЦД.

«Мы дополнительно вывели на самые загруженные маршруты 100 автобусов, чтобы не было очередей на остановках. Будьте осторожны и берегите себя!» — заключил губернатор.

В Подмосковье продолжаются интенсивные снегопады, на уборку снега в регионе вышли свыше 14,2 тыс. дворников и почти 2 тыс. единиц спецтехники.