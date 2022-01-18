РИАМО - 18 янв. По итогам прошлого года на территории России зафиксировано снижение преступлений на 1,9% по сравнению с 2020 годом. Оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Отмечается сокращение числа противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство – на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 10,6%, разбоев – на 16%, грабежей – на 18,1%, краж – на 2,4%», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сокращается число преступлений, совершенных на улице. Так, в парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей – на 22,1%, краж – на 4%. За весь прошлый год общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%.

Меньше в прошлом году было совершено и квартирных краж – на 16,2%, хищений транспортных средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%.

«Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних сократилось на 15,6%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения – на 8,3%, в состоянии наркотического опьянения – на 5%. Во многом это результат профилактической работы, которая проводится участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних», - добавила Волк.

А еще отмечено замедление роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За ушедший год их количество выросло незначительно – на 1,4%.

«МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по противодействию преступности», - резюмировали официальный представитель МВД России.