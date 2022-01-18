РИАМО - 18 янв. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия направит на учения в Белоруссию 12 истребителей Су-35 и два дивизиона ракетных комплексов C-400 «Триумф». Учения будут проведены в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает Nation News.

По словам Фомина, передислокация будет осуществлена в рамках первого этапа проверки, который продлится до 9 февраля.

За этот период военным предстоит отработать оперативное формирование группировок войск на выделенных направлениях и обеспечение охраны стратегических объектов.

«В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», — уточнил Фомин.

Российские подразделения вооруженных сил уже начали прибывать в Белоруссию. В феврале военные двух стран проведут совместные маневры «Союзная решимость — 2022».