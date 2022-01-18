РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. В подмосковном Красногорске за все время пандемии выявили 33021 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 145 - за последние сутки, сообщили в областном оперштабе.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 669 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 754 случая за минувшие сутки. Скончался за все время пандемии 12 841 человек. Выздоровели и выписались 610 618 человек.

Специалисты рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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