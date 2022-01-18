РИАМО - 18 янв. Компании «Самолет» выдали разрешение на строительство трех домов в ЖК «Остафьево» по адресу: поселок Рязановское, село Остафьево, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Теперь застройщик может начать возведение трех новых корпусов в составе третьей очереди жилого комплекса. Завершить их строительство планируется в III квартале 2023 года.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что корпуса 12.1, 12.2 и 12.3 рассчитаны на 662 квартиры площадью 30 900 кв. метров. Их продают с готовой чистовой отделкой.

Помимо квартир, в домах высотой от 11 до 14 этажей запроектированы кладовые на подземном уровне, где можно хранить сезонные и редко используемые вещи.

Во дворе будут зоны для тихого отдыха, игровые площадки для малышей с современным оборудованием и зеленые зоны с молодыми деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.