РИАМО - 18 янв. Новые коронавирусные ограничения в Москве будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой городской системы здравоохранения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Другие ограничения (по коронавирусу - ред.) мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор, пока она справляется, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить, ограничиваясь теми, которые уже приняты», — сказал Собянин в ходе заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

В Москве до 1 апреля 2022 года продлили требования по удаленке для 30% сотрудников и самоизоляции пожилых людей.

Ранее Собянин сообщал, что в столице сегодня «омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «дельту». Число заражений коронавирусом в Москве с ростом доли «омикрона» за минувшую неделю удвоилось.

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