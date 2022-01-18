РИАМО - 18 янв. Инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Подмосковья установили факт незаконной транспортировки строительных отходов и вынесли постановление об административном наказании в отношении транспортной компании. Суд поддержал вынесенное постановление, сообщает пресс-служба министерства.

Зарегистрированная в столице транспортная компания «Магнитсервис» незаконно перевозила строительные отходы.

«Нарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, на 30-м километре автодороги М-2 «Крым». На фото четко просматривается, что грузовой автомобиль, принадлежащий компании, перевозит строительный мусор, при этом электронный талон не оформлен. За это компания оштрафована на 100 тысяч рублей», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Руководство компании обратилось в суд, чтобы оспорить принятое постановление. Однако Подольский городской суд подтвердил законность решения министерства экологии и природопользования региона.

Фирсов отметил, что со старта введения новой системы обращения со строительными отходами ранее не проходили подобные процессы. Таким образом, был создан важный прецедент.

За нарушение порядка обращения со строительными отходами предусмотрены штрафы: для физлиц – до 5 тыс. рублей, для ИП – до 40 тыс. рублей, для юрлиц – до 250 тыс. рублей.