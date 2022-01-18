РИАМО - 18 янв. За прошлую неделю количество заболевших коронавирусом в сутки в Москве увеличилось вдвое (на 99%), при этом уровень госпитализаций практически не изменился – он вырос всего на 8%, сообщает столичный оперштаб.

Каждый день в стационары города попадают 750-800 пациентов с подтвержденной инфекцией. За последнюю неделю было госпитализировано 5,5 тыс. человек, неделей ранее – чуть больше 5,1 тыс.

Также почти в 1,5 раза (46%) снизился процент госпитализированных от числа заболевших коронавирусом. За последнюю неделю было госпитализировано 12,5% от инфицированных, неделей ранее – 23%.

В Москве за минувшие сутки выявили 8342 случая инфицирования коронавирусом, скончались 69 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 2 104 575 случаев коронавируса, умерли 38 013 заболевших. За сутки в мегаполисе госпитализировали 821 Covid-пациента. На ИВЛ находятся 507 заболевших.

Домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленку продлены в Москве до 1 апреля 2022 г.

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