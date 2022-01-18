РИАМО - 18 янв. В ноябре 2021 года на Северном морском пути задержались более 20 судов. Инцидент произошел из-за несогласованности действий Минтранса РФ и «Росатома», сообщает РБК.

В 2018 году были распределены полномочия по управлению навигацией на Северном морском пути. Часть из них была передана «Росатому», а часть осталась у Минтранса РФ. Ведомство сохранило контроль за выдачей разрешений на проход судов.

На совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова представители «Росатома» предложили вернуться к вопросу о распределении полномочий на Северном морском пути в феврале или марте 2022 года.

«У нас как минимум есть штаб морских операций (в Мурманске). И только глава нашей дирекции СМП Вячеслав Рукша на том совещании смог объяснить, где какое судно находится и как его вытаскивать. Мы считаем, что нужно работать на СМП в «одно окно» и в любое время понимать местонахождение судов», – отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что формирование единого управления Северным морским путем позволит с большей эффективностью пользоваться судоходной магистралью. Такая структура сможет оперативно анализировать обстановку в регионе и планировать работу ледоколов.