РИАМО - 18 янв. Число выявленных случаев заболевания Covid-19 в столице выросло вдвое за минувшую неделю, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день. А сегодня – перевалило за 8 тыс.», – написал мэр в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что в Москве штамм «омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости. Он почти полностью вытеснил штамм «дельта».

В Москве домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан продлили до 1 апреля 2022 года. Требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы также продлено до 1 апреля 2022 года.

Ранее Собянин попросил работодателей по возможности перевести на удаленку максимальное количество работников.

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