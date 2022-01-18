РИАМО - 18 янв. Из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» в Москве может удвоиться количество обращений в поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что только за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось. На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится. <…> Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная», - рассказал Собянин в ходе заседания Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Мэр добавил, что большая часть терапевтической службы будет переводиться в систему дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и Covid-19.

Также во вторник столичный градоначальник призвал работодателей по возможности перевести на удаленку максимальное число сотрудников.

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