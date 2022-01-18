РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 янв. Спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают исследовать акваторию реки Пехорки, а также прудов и озер Балашихи, толщина льда у берегов во вторник варьируется от 0 до 20 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. Во вторник спасатели измерили толщину ледяного покрова водоемов, она составила возле берега 0-20 см, ближе к середине - 20-25 см.

В ходе рейдов работники «Мособлпожспаса» раздали 60 профилактических листовок «Осторожно, тонкий лед».