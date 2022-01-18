РИАМО - 18 янв. В столичных поликлиниках будут приняты необходимые меры, чтобы здоровые люди и пациенты с коронавирусом и ОРВИ максимально не пересекались, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если у вас появились эти симптомы (коронавируса и ОРВИ – ред.) и вам необходима медицинская помощь, лучше всего без записи прийти в поликлинику и дождаться приема дежурного врача», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что пациента с симптомами примут в день обращения, проведут нужные процедуры, назначат лечение.

Ранее гражданам с симптомами ОРВИ и температурой тела до 38 градусов разрешили обращаться за медпомощью в поликлиники без записи. Такое решение приняли из-за роста числа вызовов врачей на дом.

Медики работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Число дежурных врачей было увеличено.

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