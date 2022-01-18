РИАМО - 18 янв.Порядок в местах купания на Крещение в Подмосковье будут обеспечивать свыше 500 сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне праздничных мероприятий инженерно-досмотровые группы ОМОН «Русич» и «Пересвет» обследовали места для купания и прилегающие территории. Кроме того, маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут наиболее приближены к местам проведения православных богослужений.

Пристальное внимание росгвардейцы уделят контролю за оборотом оружия, а также за деятельностью частных охранных организаций.

В Подмосковье для всех желающих подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.