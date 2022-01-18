РИАМО - 18 янв. Несколько следующих недель в Москве будут сложными из-за непростой эпидситуации, однако город обязательно справится с «омикроном», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нам предстоит пережить несколько сложных недель. Но мы справились с предыдущими волнами пандемии. Уверен, справимся и с «омикроном», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он также призвал москвичей беречь себя и окружающих и пожелал им быть здоровыми.

Ранее домашний режим для пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями действовал до 25 февраля.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве домашний режим для пожилых людей продлили до 1 апреля. Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>