РИАМО - 18 янв. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 40% среди коронавирусных больных заражены мутацией «омикрон». Остальные 60% - «дельтой», сообщает Nation News.

По ее словам, также отмечаются случаи заболевания некоторыми другими не доминирующими мутациями.

Инфицированных «омикроном» больше всего в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

В России растет число новых случаев заражения коронавирусом. По мнению экспертов, отечественные вакцины от коронавируса защищают от всех известных сегодня штаммов.

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