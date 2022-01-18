РИАМО - 18 янв. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести работников на удалеку там, где это возможно, сообщает Газета.ru.

Он напомнил, что рост заболеваемости в России продолжается уже 10 дней, а в некоторых регионах настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

К примеру, в республике Тыва за неделю в число занятых коек выросло вдвое.

Он также отметил, что 32 региона не обеспечивают должного уровня тестирования граждан на коронавирус. Это, по его мнению, может привести к искажению реальной ситуации.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 688 летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом.

Год назад в стране началась массовая вакцинация от инфекции. Привиться можно бесплатно в поликлиниках или выездных пунктах. Вакцинация помогает либо избежать инфицирования коронавирусом, либо переболеть им в легкой форме.