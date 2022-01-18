РИАМО - 18 янв. Из-за ситуации с Covid-19 домашний режим для пожилых жителей столицы продлен до 1 апреля, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Домашний режим также должны соблюдать жители с хроническими заболеваниями.

Мэр отметил, что штамм «омикрон» очень быстро распространяется.

«Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 г. домашний режим», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Ранее домашний режим для пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями действовал до 25 февраля.

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