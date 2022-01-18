РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Онкобольной пенсионер из Подольска обратился к депутату округа Олегу Паскарю с жалобой на недостаточное количество медицинских специалистов в микрорайоне Климовск.

Паскарь провел личный прием граждан в микрорайоне Климовск. К нему обратился 80-летний пенсионер, который страдает онкологическим заболеванием.

«Он пожаловался на то, что не хватает специалистов и приходится ездить из Климовска в Подольск, а в таком возрасте это тяжеловато. Кроме всего, автобус высаживает пассажиров на остановке около памятника Талалихину и надо идти в горку пешком, чтобы добраться до больницы, а снег там не очищен. Обращение принято, готовим документы», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».