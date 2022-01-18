РИАМО - 18 янв. В Москве продлеваются требования по удаленке для 30% сотрудников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы продлевается до 1 апреля 2022 года.

«Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», - написал Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник также призвал работодателей перевести на дистанционку максимальное количество своих сотрудников.

«Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы», - резюмировал мэр.

За прошедшие сутки 8342 новых случая Covid‑19 выявили в Москве. Общее число случаев заболевания в городе за пандемию составляет 2 104 575.

Врачи призывают москвичей вакцинироваться от инфекции, чтобы сохранить жизнь себе и окружающим.