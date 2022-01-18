РИАМО - 18 янв. Штамм коронавируса «омикрон» доминирует на территории Москвы и Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Омикрон уже доминирует в таких субъектах как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. <…> С ростом доли омикрона растет и количество заболеваний», — сказал Собянин в ходе заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

По словам мэра, имеющаяся информация говорит о динамичном распространении штамма Covid-19 «омикрон» и увеличении в арифметической прогрессии его доли среди заболевших.

«Одновременно с ростом доли «омикрона» растет и количество заболеваний. На той неделе она выросла в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет. Скорее всего в такой динамике будут происходить события», — отметил Собянин.

Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика, добавил мэр.