РИАМО - 18 янв. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в правительстве разработан новый план борьбы с распространением коронавируса в стране, учитывая новый штамм «омикрон», сообщает Федеральное агентство новостей.

В России растет заболеваемость коронавирусом. Эта тенденция наблюдается во многих городах страны.

Штамм коронавируса «омикрон» был впервые обнаружен в ноябре прошлого года в Южной Африке. Он намного заразнее, чем предыдущие мутации.

При этом специалисты отмечают, что российские вакцины от коронавируса защищают от всех известных сейчас мутаций инфекции. Как утверждает директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «омикрон» на 75%.

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