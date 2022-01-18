РИАМО - 18 янв. Адреса приютов для бездомных животных в Московской области теперь можно посмотреть на интерактивной карте, опубликованной на официальном портале правительства Подмосковья.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/priyuty-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-v-podmoskove-karta-1.

Для каждой точки на карте указаны название, адрес и ссылка на сайт организации.

В Московской области бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают. Некоторые животные могут попасть в специальные приюты. Так, приют в Ногинске является муниципальным, а другие существуют на средства благотворителей.

С жителями Подмосковья ведется разъяснительная работа, что нужно стерилизовать домашних животных и нельзя оставлять их на улице.

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