РИАМО - 18 янв. Адреса приютов для бездомных животных в Московской области теперь можно посмотреть на интерактивной карте, опубликованной на официальном портале правительства Подмосковья.
Карту можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/priyuty-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-v-podmoskove-karta-1.
Для каждой точки на карте указаны название, адрес и ссылка на сайт организации.
В Московской области бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают. Некоторые животные могут попасть в специальные приюты. Так, приют в Ногинске является муниципальным, а другие существуют на средства благотворителей.
С жителями Подмосковья ведется разъяснительная работа, что нужно стерилизовать домашних животных и нельзя оставлять их на улице.
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