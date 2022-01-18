РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. На сайте администрации городского округа Домодедово опубликовали расписание дополнительных рейсов, которые будут работать в Крещенскую ночь.

Автобус №33 продлили до села Никитское. От станции Домодедово он отправится в 00:20 и 01:30, от ГПЗ «Константиново» - в 00:35 и 01:45, а от села Никитское - в 00:50 и 02:00.

Автобус №62 от станции «Барыбино» отправится в 00:00 и 01:45, а от села Вельяминово - в 01:00 и 02:30.

Автобус №42 из Красного Пути отправится в 00:00 и 02:00, от села Шахово - в 00:05 и 02:05, от деревни Житнево - в 01:00 и 02:30.

В 2022 году в Домодедове организовали 7 купелей для купания. Они расположены по адресам: мкрн Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2, пруд за детским садом №15; с. Никитское, д. 32, река Рожайка; с. Битягово, д. 57, река Рожайка; с. Вельяминово, церковный пруд напротив храма; с. Ям, часовня на берегу реки Пахры; д. Лукино, пруд с ограждением и часовня с купелями в д. Житнево.