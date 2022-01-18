РИАМО - 18 янв. В Московской области и столице «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до 12 часов 20 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Еще в регионе до 15 часов 18 января действует аналогичный уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской и Липецкой областей.

Во вторник в регионе снег, местами метель, гололедица. Северный ветер местами усиливается порывами до 15 м/c. Температура в районе минус 4 – минус 2 градусов.

19 января ожидается похолодание до минус 12 градусов ночью и до минус 9 градусов днем. Сохранятся гололедица и небольшой снег. Скорость ветра не превысит 10 м/с.

Облачная погода, гололедица, небольшой снег, местами метель прогнозируются в регионе 20 января. Столбики термометров ночью покажут минус 10 – минус 8, днем – минус 4 – минус 2.