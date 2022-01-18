РИАМО - 18 янв. ООО «Независимая нерудная компания» допустила в Подмосковье нарушения природоохранного законодательства. В результате ей придется выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Организация ведет разведку и добычу полезных ископаемых в городском округе Истра. Недропользователи допустили 2 нарушения при проведении работ.

«Компания нарушила условие лицензии, которое обязывает в 30-дневный срок предоставить министерству копии документов, подтверждающих, что добыча ведется на участках, предназначенных для недропользования. Кроме того, нам не направлены документы, подтверждающие внесение платы за пользование недрами», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На этот раз организации придется выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. В 2020 году «Независимая нерудная компания» уже допускала нарушения: она привлекалась к ответственности за добычу за пределами горного отвода и организацию незаконной свалки. Сумма штрафов тогда составила 700 тыс. рублей.