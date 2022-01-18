РИАМО - 18 янв. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что проведение Российского инвестиционного форума переносится с февраля на более поздний срок. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что сейчас главы регионов страны должны находится на своих территориях и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению Covid-19.

«В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», - отметил премьер-министр.

Форум должен был пройти 17-19 февраля в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Его главной темой было заявлено «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

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