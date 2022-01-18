РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Трое подольских спортсменов стали призерами турнира по настольному теннису в городе Малое Видное, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Малое Видное с 15 по 16 января проходил турнир по настольному теннису «Мемориал Зои Рудновой» в память о Заслуженном мастере спорта СССР Рудновой. В нем приняли участие более 90 ребят из Воронежа, Тулы, Москвы, Иркутска, Белгородской, Ленинградской и Московской областей.

Спортсмены, представляющие спортшколу олимпийского резерва «Космос» Подольска, заняли следующие места: победителем соревнований среди мальчиков стал Савва Рогатнев; бронзовым призером стал Георгий Шаульский. Серебряным призером соревнований среди девочек стала Анастасия Пахомова.

Спортсменов поздравили с хорошими результатами и пожелали дальнейших побед.