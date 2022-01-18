РИАМО - 18 янв. Вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут многие категории граждан. В то же время есть несколько исключений, когда прививку следует отложить до консультации со специалистом, сообщает Nation News.

Беременным и кормящим женщинам разрешено делать прививки. Согласно исследованию препарата, вакцина в этом случае безопасна. Если же у человека наблюдается повышенная чувствительность к компонентам вакцины, перед вакцинацией необходимо повременить с прививкой.

«Людям с хроническими заболеваниями стоит быть на связи с лечащим врачом, чтобы проверить состояние организма. Человек должен прийти к доктору, подробно рассказать о себе. Если есть хронические заболевания, то нужно стабилизировать состояние, после чего пройти вакцинацию. Нужно пройти обследование при болезнях», — отметила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Ранее Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, воздержаться от прививки следует при аллергии и симптомах острых инфекционных и вирусных заболеваний.