РИАМО - 18 янв. Ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям региона перенесли из-за непростой ситуации с Covid-19, об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Уважаемые жители Подмосковья! Традиционное ежегодное обращение губернатора, которое было намечено на 20 января, переносится. Сейчас очень важно не создавать дополнительные риски для здоровья людей. Ситуация с распространением коронавируса на территории области непростая, количество выявленных случаев растет с каждым днем», - говорится в сообщении.



Новая дата и время проведения обращения будут оглашены дополнительно.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2754 случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье выявлено 669 733 случая Covid-19. Скончался 12 841 человек с коронавирусом, выздоровели 610 618 человек.

Ранее Воробьев сообщал, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Подмосковье врачи испытывают большую нагрузку.

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