РИАМО - 18 янв. За минувшую неделю в Москве по сравнению с первой неделей 2022 года выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех групп населения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Несмотря на рост заболеваемости, ее общие показатели все еще ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупности групп населения.

Так, среди детей возрастом 0-2 лет заболеваемость ниже эпидемических пороговых величин на 80,4%, среди детей 3-6 лет - на 80,5%, среди детей 7-14 лет - на 54,9%.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается среди взрослого населения Москвы уже на протяжении 30 недель.

Ранее в столице закончилась вакцинация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 16 января 2022 года в Москве привиты от гриппа 7 млн 299 тыс. человек – 57,72% от всего населения города. Среди детского населения процент вакцинированных составляет 65,43%.