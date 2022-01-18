РИАМО - 18 янв. В Москве правоохранители задержали 45-летнюю мошенницу, являясь соцработником, она обманом получала деньги от пенсионерки и тратила их на собственные нужды, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

За помощью к правоохранителям обратилась 71-летняя жительница столицы. Она сообщила, что ежемесячно передавала деньги соцработнику для оплаты счетов за коммунальные услуги. После чего она получала бумаги, которые подтверждали оплату счетов. Однако в конце года пенсионерке выставили счет по просроченным платежам на сумму свыше 60 тыс. рублей.

После проведения проверки полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что женщина, которая ежемесячно брала деньги у пенсионерки, тратила средства на собственные нужды, а чеки для подтверждения оплаты печатала на своем компьютере.

Следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.