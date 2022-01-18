РИАМО - 18 янв. Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» состоится в этом году 20 января в стенах Московского государственного института пищевых производств, сообщила журналистам президент центра возрождения традиций Анна Карпинович.

«Мы проводим фестивали с 2014-го. Было проведено 15 фестивалей, и сейчас мы собрались, чтобы объявить о начале 16-го. Это будет наш первый опыт проведения фестиваля в учебном заведении. Нам важно мотивировать», — рассказала Карпинович.

Она добавила, что проведение фестиваля — это также патриотическая работа с молодежью и национальной идентичностью. По ее словам, такие мероприятия помогают направить энергию молодежи в творческое русло. Мероприятие регулярно поддерживают и лично посещают представители посольств православных стран, департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

«То, что делает Анна Федоровна, это очень важно, так как она сохраняет ту нашу традицию, которая идет из глубины истории наших народов. В этих фестивалях участвуют не только московские школы и колледжи Московского региона, но и из-за рубежа, и других регионов России. Что очень важно, когда молодежь сохраняет свои традиции и обменивается ими», - сказал заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

В мероприятии традиционно примут участие студенты 25 профильных колледжей и вузов, ученики школ. Ребята будут соревноваться в номинациях: мясо, тесто, видео, сервис и арт.