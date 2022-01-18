РИАМО - 18 янв. Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном сроке за педофилию в случае рецидива. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Аналогичное наказание ждет и тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Кроме того, пожизненный срок ждет тех преступников, кто совершил насилие вместе с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов внесли в Госдуму в начале сентября 2021 года. Госдума одобрила законопроект в первом чтении в конце декабря.

Ранее инициативу поддержал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.