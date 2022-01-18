РИАМО - 18 янв. За прошедшие сутки с путей Московской железной дороги было вывезено 48,5 тыс. кубометров снега. Пути и стрелки очищают от снега круглосуточно, сообщает пресс-служба МЖД.

Сейчас в ликвидации последствий обильного снегопада в Московском регионе на железной дороге участвуют 100 снегоуборочных машин и 2,7 тыс. человек.

Еще был усилен контроль над основными объектами ж/д инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано постоянное дежурство оперативных служб. Движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать проезду электричек.

Сотрудники МЖД следят за погодной ситуацией и при необходимости изменяют число привлекаемых к работам сил.

Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге. Так, переходить пути следует только в специально оборудованных местах, нельзя стоять у края платформы. Еще нужно держать детей за руки.