РИАМО - 18 янв. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 754 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Королеве (258), Истре (251), Раменском округе (200), Одинцовском округе (149), Красногорске (145), городском округе Пушкинский (124) и Балашихе (101), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

96 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Люберцах, 95 – в Мытищах, 92 – в Подольске, 89 – в Орехово-Зуевском округе, 85 – в Домодедове, 83 – в Сергиево-Посадском округе, 80 – в Воскресенске, 73 – в Чехове, 61 – в Электростали, 58 – в Серпухове, 56 – в Дмитровском округе, 52 – в Павловском Посаде, 49 – в Ивантеевке.

По 37 – в Наро-Фоминском округе, Шатуре и Лыткарине, 35 – в Щелкове, 32 – в Долгопрудном, по 25 – в Дзержинском и Ступине, 23 – в Клину, по 21 – в Озерах и Бронницах, по 20 – в Рузском округе и Лобне, 19 – в Егорьевске, 18 – в Краснознаменске, по 17 – в Коломне и Черноголовке, 16 – в Шаховской, по 14 – в Талдомском округе и Протвине.

По 13 – в Богородском округе, Дубне, Жуковском и Котельниках, 11 – во Фрязине, 8 – в Лотошине, 7 – в Серебряных Прудах, по 5 – в Луховицах и Электрогорске, по 4 – в Можайском округе и Химках, 3 – в Солнечногорске, по 2 - в Волоколамском округе, Кашире, Красноармейске и Ленинском округе, по 1 – в Реутове и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Молодежном, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 669 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 841 человек. Выздоровели и выписались 610 618 человек.

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