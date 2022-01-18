РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. В Щелкове под защитой вневедомственной охраны находится более 500 объектов и более 2 тыс. мест постоянного хранения имущества граждан, всего за прошедший год сотрудники вневедомственной охраны по сигналу «тревога» совершили 3 497 выездов, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В Щелкове за 2021 год росгвардейцы пресекли 141 правонарушение, совершенное в отношении имущества физических и юридических лиц, 21 правонарушение на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан. Количество лиц, доставленных в территориальный орган МВД за совершение (по подозрению в совершении) правонарушений, – 176, из них составлено протоколов об административных правонарушениях – 172, возбуждено уголовных дел – 4.

Количество проведенных массовых мероприятий, в которых был задействован личный состав подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, – 75. Количество личного состава, выделенного для участия в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, – 810. Количество отработанных человек/часов – 5 393.