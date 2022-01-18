РИАМО - 18 янв. В Москве ведутся работы по уборке снега на улицах и дорогах города. К очистке привлекли снегоуборочную и погрузочную технику, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Особое внимание при проведении уборки уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Специалисты также будут очищать кровли и выступающие элементы фасадов зданий от снега и наледи. На местах проведения работ устанавливают ограждения.

Москвичей и гостей столицы призывают сохранять бдительность и не заходить за ограничительные ленты. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Задать вопрос по уборке снега можно, обратившись в управляющую компанию, ее контакты можно узнать на портале «Дома Москвы». Также обратиться можно на портал «Наш город» и по телефону Единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53.