РИАМО - 18 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить локдаун из-за коронавируса в масштабах всей страны. Об этом сообщает Nation News.

По словам представителя Кремля, власти регионов вправе ввести локдаун, исходя из особых полномочий. Ими наделены руководители субъектов. При этом введение локдауна на федеральном уровне сегодня не рассматривается.

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается», — заявил Песков.

На текущий момент заболеваемость Covid-19 в России растет быстрыми темпами. По данным оперштаба, за минувшие сутки на территории страны выявили 31 252 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель в стране составляет 10 865 512.

Ранее ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в начале 2023 года. Такие данные получены по математическим расчетам.