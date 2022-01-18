РИАМО - 18 янв. В Москве продолжаются снегопады, во вторник температура понизится до минус 6 градусов. Пик похолодания в мегаполисе прогнозируется на 19 января, сообщается на сайте «Метеовести».

На Крещение в городе под утро ожидается до минус 15 градусов, а после полудня до минус 9.

А 20 января в Москве снова начнутся осадки. К 21-22 января температура в городе будет минус 5 – минус 4 градуса ночью и от минус 1 до минус 2 в дневные часы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Московском регионе подморозит до минус 18 градусов в Крещенскую ночь.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ, 20 января в Московском регионе прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. Еще по 21 января ожидаются гололедица и облачная погода.