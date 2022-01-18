РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Каток в парке культуры и отдыха им. Талалихина в Подольске во вторник будет работать с 16:00 до 21:00, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник каток в парке работает со второго сеанса - с 16:00. Сеансы будут проходить с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00.

Также в ночь со вторника на среду в парке пройдут традиционные крещенские купания. Купель будет установлена на танцевальной веранде.