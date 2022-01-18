РИАМО - 18 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Путин будет купаться на Крещение, то об этом официально сообщат, передает Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель Кремля прокомментировал возможность участия президента РФ в крещенских купаниях, ответив на соответствующий вопрос журналистов.

«Если он (Путин — ред.) решит это сделать, мы вам сообщим. Если он решит, то это будет Подмосковье. В Москве сложно найти прорубь», — сказал Песков.

Путин традиционно участвует в крещенских купаниях. Глава государства соблюдает этот обычай на протяжении многих лет.



Ранее синоптики сообщали, что морозы придут в ночь на Крещение в Московский регион. Температура воздуха опустится до минус 18 градусов.