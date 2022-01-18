РИАМО - 18 янв. 47-летнего мужчину задержали в столице по подозрению в убийстве матери. Он избил пожилую женщину и бросил ее погибать, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело пожилой женщины 1947 года рождения с телесными повреждениями в области головы и туловища нашли вечером 15 января в квартире жилого дома в 4-м Войковском проезде. Сын убитой признался, что поссорился с матерью, потом напал на нее, избил, начал душить, а затем оставил умирать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Мужчина систематически злоупотребляет алкоголем. Задержанному было предъявлено обвинение.

Следствие планирует ходатайствовать перед Головинским районным судом столицы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.