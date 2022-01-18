РИАМО - 18 янв. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание УФАС России по Подмосковью о нарушении Московским областным региональным отделением фонда социального страхования РФ закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба гражданина на действия заказчика (регионального отделения ФСС РФ) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для инвалидов в 2020 году.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу частично обоснованной, после чего выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Московское областное региональное отделение фонда социального страхования РФ обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.