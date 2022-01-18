РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В минувшим году правоохранители подмосковного Домодедова раскрыли более 2,5 тыс. преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по муниципалитету.

В УМВД России по городскому округу Домодедово прошло подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 2021 год. В совещании приняли участие начальник УМВД полковник полиции Юрий Бойко, заместители руководителя, глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин и личный состав управления.

В ушедшем году сотрудники полиции раскрыли более 2,5 тыс. преступлений. Среди них - 12 убийств, 6 разбойных нападений, 58 грабежей, 390 краж.

Граждане стали меньше обращаться в полицию с заявлениями о кражах из квартир и домов. Таких преступлений раскрыто 63.

Также раскрыто 16 краж автотранспорта, 52 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ликвидированы 4 наркопритона), 21 преступление, связанное с незаконных оборотом оружия.

По экономическим видам преступлений в суд направлено 93 эпизода преступной деятельности.

На совещании отметили, что в прошлом году на 46% выросло число преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт граждан, а также с использованием IT-технологий.

На уровне с 2020 годом осталось число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией. В суд по данной категории направлено 11 уголовных дел.

Лучшим подразделением управления по итогам отчетного периода признан отдел уголовного розыска под руководством подполковника полиции Алексея Мурашова.