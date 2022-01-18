РИАМО - 18 янв. Исходя из математических расчетов, пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в начале 2023 года, заявил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Он отметил, что в МГУ идет разработка вакцины от коронавируса на базе растений.
«На недавней встрече с академиками мы говорили, что нужно думать о лекарстве. Такие разработки есть в Московском университете», — заключил Садовничий.
С начала пандемии в России выявили 10 865 512 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 902 935 пациентов, умерли 322 678 человек.
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