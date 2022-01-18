РИАМО - 18 янв. Исходя из математических расчетов, пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в начале 2023 года, заявил академик РАН, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.



«Как математики, мы предвидели всплески и мутации. Вирусу нужен человек, чтобы жить. Будет найден, я думаю, компромисс. <...> Наш прогноз, что <...> ковид сойдет на допустимый уровень или будет очень легкая форма, или незначительное количество <...> в начале 2023 года», — сказал Садовничий.

Он отметил, что в МГУ идет разработка вакцины от коронавируса на базе растений.

«На недавней встрече с академиками мы говорили, что нужно думать о лекарстве. Такие разработки есть в Московском университете», — заключил Садовничий.

С начала пандемии в России выявили 10 865 512 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 902 935 пациентов, умерли 322 678 человек.