РИАМО - 18 янв. В Госдуме напомнили, что российские семьи с 2 и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания, но новое жилье следует приобрести в год продажи предыдущего и не позднее 30 апреля следующего года. Об этом сообщает Nation News.

Еще жители страны могут получить налог на имущество, земельный налог, налоговый вычет, субсидию на оплату ЖКУ.

Семьям положены выплаты на детей, если первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Условием для назначения данной выплаты является доход на одного члена семьи, он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, которая установлена в регионе РФ.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что пожилым россиянам дополнительно выплатят 6 тыс. рублей. Такую надбавку можно получить после достижения 80 лет.