РИАМО - 18 янв. В Московской области действует программа по текущему ремонту объектов здравоохранения. В 2021 году по ней были отремонтированы 122 объекта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В программу входит ремонт стационаров, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, постов и подстанций скорой помощи.

«Нам важно создавать комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников наших медорганизаций. Поэтому в прошлом году мы запустили масштабную программу по текущим ремонтам. В 2021 году в регионе отремонтировали 122 объекта здравоохранения, в этом году программа продолжается», – отметила зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В 2022 году планируется открыть более 20 объектов здравоохранения в Мытищах, Истре, Коломне, Домодедове, Раменском и других городских округах.