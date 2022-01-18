РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Управляющая компания ООО «Импульс» просит жителей ЖК «Весенний» в Подольске погасить задолженность за коммунальные услуги, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Так, администрация ООО «Импульс» опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» данные на вторник о задолженности жителей жилого комплекса «Весенний» с суммой долга за жилищно-коммунальные услуги выше 10 тыс. рублей.

УК просит произвести оплату задолженности до 25 января во избежание подачи исковых заявлений в суд о взыскании задолженности.