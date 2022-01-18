РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 92 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения инфекцией с начала пандемии составляет 26 208, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 2 754 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 669 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 12 841 человек. Выздоровели и выписались 610 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.